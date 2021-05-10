تاريخ النشر:
10 مايو 2021 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 21:25 GMT
تجدد المواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى
تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الإثنين، في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. وردت الشرطة الإسرائيلية على إلقاء
تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الإثنين، في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
وردت الشرطة الإسرائيلية على إلقاء الشبان مفرقعات باتجاه قواتها بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق المحتجين.