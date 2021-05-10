تجدد المواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الإثنين، في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وردت الشرطة الإسرائيلية على إلقاء الشبان مفرقعات باتجاه قواتها بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق المحتجين.