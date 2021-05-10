حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد.. الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات في القدس وغزة

طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وشددت الرئاسة، في بيان، ”على ضرورة العمل الدولي على إيقاف الحكومة الإسرائيلية عن الاستمرار في إجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح“، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن ”إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد 20 مواطناً، بينهم تسعة أطفال، وإصابة العشرات“، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس.

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس قرر إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر، واقتصارها على الشعائر الدينية فقط، مشيرةً إلى أن عباس قرر تنكيس الأعلام حداداً على أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 20 فلسطينياً، بينهم تسعة أطفال، وإصابة 65 آخرين، وذلك خلال قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي رداً على إطلاق أكثر من مئة صاروخ من قطاع غزة تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية، بينها تل أبيب والقدس.