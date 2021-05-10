محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

#محمد_بن_زايد يؤكد إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة #المسجد_الأقصى المبارك.#وام https://t.co/lDy03uMzGP pic.twitter.com/L5auiRcLV5 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 10, 2021

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد أكد بن زايد خلال استقباله، مساء اليوم، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ”إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك“.