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محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 20:08 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 21:30 GMT

محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

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المصدر: فريق التحرير

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فقد أكد بن زايد خلال استقباله، مساء اليوم، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ”إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك“.

 

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