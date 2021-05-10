وسط دعوات لتصفية قادة حماس.. أحزاب اليمين الإسرائيلي تتسابق في التصعيد لجني مكاسب سياسية

يتسابق زعماء أحزاب اليمين في إسرائيل، لإبداء مواقف وإطلاق تصريحات حادة، إزاء التوترات الحالية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، ضمن محاولة لتوظيف هذه الأحداث بشكل سياسي.

وتوافقت التصريحات الصادرة عن نواب ما تسمى ”كتلة التغيير“، وهي الكتلة التي يفترض أنها تبذل حاليا جهودا من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، مع المواقف الصادرة عن الأحزاب الداعمة لزعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، ما يؤشر على تطابق الرؤى بين الجانبين ويظهر طبيعة توجهات الحكومة التي قد تتشكل.

ونقلت صحيفة ”معاريف“ مساء اليوم الإثنين، تصريحات عدد من نواب اليمين من الكتلة المعارضة لنتنياهو، على خلفية التوتر الحالي، وكتب نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“ الذي يسعى لتشكيل حكومة بالتناوب مع يائير لابيد، زعيم حزب ”هناك مستقبل“، عبر حسابه على موقع تويتر، إن ما أسماه ”الإرهاب“ الفلسطيني ”يحتم محاربته بقبضة حديدية“، مضيفا: ”من أدخل سكان إسرائيل إلى الملاجئ عليه أن يعلم أنه سيندم، سوف نعطي غطاء قويا لحكومة إسرائيل“.

وذكرت الصحيفة أن هذا التعليق جاء على خلفية التطورات في الجنوب، وبعد إطلاق أكثر من 35 قذيفة، يوم الإثنين، صوب القدس وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة، كما أطلقت صافرات الإنذار في مناطق أخرى مثل مدينة بيت شمس الواقعة ضمن لواء القدس.

وعلق ايتمار بن غفير، رئيس حزب ”عوتسما يهوديت“ اليميني الراديكالي، أحد أضلاع قائمة ”الصهيونية الدينية“ الداعمة لنتنياهو على التوترات القائمة حاليا، وكتب عبر حسابه على تويتر أن ”الرد القاطع على حماس هو ضرورة الخروج بعمل عسكري في غزة والعودة إلى الاغتيالات المنظمة، وإطلاق 50 صاروخا على غزة مقابل كل صاروخ يطلق صوب إسرائيل“.

وتابع بأن على الحكومة الإسرائيلية ”القيام في هذه الليلة باغتيال محمد ضيف (قائد كتائب القسام) وإعادة الردع إلى دولة إسرائيل“.

وكتب النائب بتسلئيل سموتريتش، زعيم ”الصهيونية الدينية“ إن من يبدأ بالتصعيد سيواجه بالحرب، مضيفا: ”آن الأوان لمقاتلة العدو العربي وضربه بقوة، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وفي كل مكان يرفعون فيه رؤوسهم، سوف نطارد أعداء إسرائيل ولن نعود قبل ابادتهم، إنني أدعم قوات الأمن وأصلي من أجل سلامتهم ونجاحهم“.

وكتب زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، المحسوب على ”كتلة التغيير“ المعارضة لنتنياهو، عبر حسابه على ”تويتر“، إن ”سياسيات التسوية التي يتبعها نتنياهو تعني الخضوع للإرهاب الذي تسبب في تداعيات مؤلمة، علينا الآن أن نركز على إعادة الأمن لدولة إسرائيل وأن نضع هذا الملف على رأس الأولويات“.

وبدورها كتبت إيليت شاكيد، الساعد الأيمن لزعيم قائمة ”يمينا“، عبر حسابها على تويتر، إن ”من خضع في القدس في المعركة الأولى يتلقى الآن الصواريخ على المدينة في المعركة الثانية، إما أن نتعامل بصرامة وإما بعجز“.

في غضون ذلك نقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن بيني غانتس، وزير الدفاع وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ الوسطي المحسوب على كتلة التغيير، إن قادة حماس ”سيدفعون ثمنا فادحا على خلفية القصف الصاروخي“، مضيفا: ”تعمل دولة إسرائيل على ضمان حرية العبادة، لكن حركة حماس التي وجهت عملياتها ضد السكان المدنيين، هي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية، إن الحركة وقادتها هم المسؤولون وسوف يدفعون ثمن الهجمات، وسوف نواصل العمليات حتى نحقق اهدافنا“.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت اليوم الإثنين مقتل القيادي في كتائب القسام محمد فياض في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.