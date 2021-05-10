بينهم 9 أطفال.. 20 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الإثنين، استشهاد 20 فلسطينيا، وإصابة عشرات المواطنين بعد سلسلة استهدافات إسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن اجمالي عدد الشهداء وصل إلى 20 شهيدا من بينهم 9 أطفال، إضافة إلى 65 إصابة بجراح مختلفة.

وقصف الجيش الإسرائيلي سلسلة من الأهداف في قطاع غزة، تنوعت ما بين مواقع تابعة لحماس، والفصائل المسلحة في القطاع، وكذلك غارات على مطلقي الصواريخ كما ذكر بيان سابق للجيش الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إطلاق الفصائل المسلحة لعشرات الصواريخ باتجاه البلدات المحاذية لقطاع غزة، كما طالت الصواريخ مدينة القدس ردا على الاقتحامات التي قام بها المستوطنون في المسجد الأقصى.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل توجهه لاجتماع في مقر وزارة الجيش الإسرائيلي حركة حماس بالرد القوي على إطلاق صواريخ باتجاه القدس.

وقال نتنياهو إن ”إسرائيل سترد بقوة كبيرة على إطلاق الصواريخ، لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا، من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا“.

وفي السياق نفسه، صادق الكابينت الإسرائيلي على خطة هجوم جوية على أهداف تابعة للفصائل المسلحة في قطاع غزة، دون الدخول بعملية برية.

وردا على تصريحات نتيناهو، توعد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إسرائيل برد قوي ومؤلم في حال استهدفت إسرائيل المنشآت المدنية في قطاع غزة.