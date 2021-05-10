مصادر فلسطينية: اتصالات دولية ومصرية مكثفة لإعادة التهدئة بين حماس وإسرائيل

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، الاثنين، عن اتصالات دولية ومصرية مكثفة للتهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، عقب التصعيد الأمني الذي طرأ بين الطرفين، بعد مهلة أعلنت عنها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس بشأن الانسحاب من المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن ”الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة المصرية كثفا اتصالاتهما بالفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، وتحديداً حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في الساعات الأخيرة؛ وذلك من أجل عودة الهدوء للقطاع وعدم الذهاب لجولة تصعيد مع إسرائيل“.

وأوضحت أن ”الاتصالات تجري بين الفصائل ووسطاء التهدئة لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة مقابل وقف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، الذي جاء بالتزامن مع استهداف القدس وتل أبيب وبلدات ومدن إسرائيلية أخرى“.

وأشارت إلى أن ”حماس والفصائل الفلسطينية اشترطت ضمان الوسطاء الدوليين لعودة الهدوء للمسجد الأقصى المبارك ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لحرمته، وتأجيل ملف تهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس مقابل وقف التصعيد من جانب الفصائل“، مبينة أن ”الوسطاء طلبوا من حماس وإسرائيل تخفيف حدة الهجوم المتبادل بين الجانبين لحين التوصل لاتفاق يعيد الهدوء بينهما، وأن حماس أكدت موقفها الرافض للتهدئة في قطاع غزة قبل عودة الهدوء في المدينة المقدسة“.

وحسب المصادر، فإن ”الاتصالات لم تحقق حتى اللحظة أي تقدم ملموس بين الجانبين، الأمر الذي يرجح الذهاب إلى جولة تصعيد محدودة بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وأن حماس أعطت تعليمات للفصائل المسلحة الموالية لها باستهداف البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع اعتباراً من الليلة“.

وكان الناطق باسم ”القسام“ قال إن ”قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الرابعة بتوقيت غرينتش، لسحب جنوده من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة“.

إثر ذلك استهدفت حماس مدينة القدس بعدد من الصواريخ إضافة إلى قصف بعض البلدات والمدن الإسرائيلية، في حين أقدمت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي على استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بعدة صواريخ.