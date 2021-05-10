مصادر: "لوكهيد مارتن" تجلي متعاقدين من قاعدة في العراق وسط مخاوف أمنية‎

قالت ثلاثة مصادر عراقية وأمريكية إن شركة ”لوكهيد مارتن“ ستجلي متعاقدين يعملون على صيانة مقاتلات ”إف-16“ في قاعدة عسكرية عراقية؛ بسبب مخاوف أمنية.

وقاعدة بلد الجوية، الواقعة شمالي بغداد، هدف لهجمات صاروخية متكررة يعتقد مسؤولون أمريكيون أن فصائل مدعومة من إيران تنفذها.

وقال مسؤول أمريكي ومصدران في العراق على علم بترتيبات عمل العاملين في القاعدة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إنه يجري إجلاء المتعاقدين نتيجة مباشرة للوضع الأمني.

ولم ترد شركة لوكهيد مارتن بعد على طلب للتعليق.

ولم يتضح بعد عدد المتعاقدين الذين كانوا يعملون في القاعدة، أو المكان الذي سيتم نقلهم إليه، لكن إجلاءهم يسلط الضوء على مخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها المتعاقدون وأفراد الجيش الأمريكي.

وأصابت ثلاثة صواريخ القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر، ويأتي الإجلاء بعد أن اقتربت الهجمات الصاروخية الأخيرة من إصابة مناطق بالقاعدة تعمل فيها ”لوكهيد“.

ودعت الولايات المتحدة مرارا الحكومة العراقية لبذل المزيد من الجهد للتصدي للهجمات الصاروخية.