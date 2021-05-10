"سرايا القدس" تنشر مقطعا لاستهداف سيارة جيب إسرائيلية على حدود غزة (فيديو)

نشرت ”سرايا القدس“ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو للحظة استهداف سيارة جيب عسكرية إسرائيلية مساء الإثنين، على حدود قطاع غزة، وذلك في إطار جولة التصعيد العسكري التي يشهدها القطاع منذ ساعات.

ويظهر الفيديو لحظة استهداف جيب تابعة لقيادة الجيش الإسرائيلي على حدود بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

https://www.facebook.com/alaa.abd.fatah2021/posts/385801773142386

وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة على منطقة الغلاف، لافتا إلى أنه يجري فحص طبيعة الحدث.

#عاجل #أولي: اطلاق صاروخ مضاد للدروع قبل قليل من شمال قطاع #غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2021

ولم يقدم أدرعي أي تفاصيل بشأن استهداف الجيب، كما لم يعلن عن أي إصابات.

يأتي ذلك إثر التصعيد الأمني في قطاع غزة الذي بدأ الساعة السادسة من مساء الإثنين، بعد مهلة أعطتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بوقف كافة الاعتداءات في المسجد الأقصى مقابل الهدوء مع القطاع.

وأدى التصعيد الأمني إلى استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لعدة أهداف في غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه البلدات والمدن الإسرائيلية.