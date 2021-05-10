اندلاع حريق في مجمع المسجد الأقصى بالقدس (فيديو)

اندلاع حريق مساء اليوم الإثنين، في مجمع المسجد الأقصى بالقدس، فيما قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية، إنه: ”حريق في شجرة“.
وسائل إعلام فلسطينية: اندلاع حريق في ساحات #المسجد_الأقصى واشتعال الأشجار#إرم_نيوز #القدس #فلسطين #إسرائيل pic.twitter.com/V9K6ntlTYT
— إرم نيوز (@EremNews) May 10, 2021
ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شهود عيان قولهم، إن: ”النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى، ولا أضرار لحقت بالمسجد“.
ومنذ أيام، تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس، مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.
لقطات من الحريق الذي اندلع في ساحات #المسجد_الأقصى، وشهود لـ #رويترز: لم يلحق أضراراً بالمسجد#إرم_نيوز #القدس #فلسطين #إسرائيل pic.twitter.com/FXBv8yGNQ2
— إرم نيوز (@EremNews) May 10, 2021
ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، جلسة مغلقة بطلب من تونس، لبحث الوضع في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عامًا.