أخبار

اندلاع حريق في مجمع المسجد الأقصى بالقدس (فيديو)
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 17:31 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 18:25 GMT

اندلاع حريق في مجمع المسجد الأقصى بالقدس (فيديو)

اندلاع حريق مساء اليوم الإثنين، في مجمع المسجد الأقصى بالقدس، فيما قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية، إنه: "حريق في شجرة". وسائل إعلام فلسطينية: اندلاع حريق في

+A -A
المصدر: رويترز

اندلاع حريق مساء اليوم الإثنين، في مجمع المسجد الأقصى بالقدس، فيما قالت قناة تلفزيونية إسرائيلية، إنه: ”حريق في شجرة“.

 

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شهود عيان قولهم، إن: ”النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى، ولا أضرار لحقت بالمسجد“.

ومنذ أيام، تشهد باحات المسجد الأقصى في القدس، مواجهات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

 

ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم، جلسة مغلقة بطلب من تونس، لبحث الوضع في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عامًا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play