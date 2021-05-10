وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة في القدس

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين، التطورات الأخيرة في مدينة القدس، حيث أكد الجانبان رفضهما لجميع المُمارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، في بيان: إن ”شكري أجرى اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فيصل بن فرحان، لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في باحات المسجد الأقصى“.

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وأضاف المتحدث، في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على فيسبوك ”أن الوزير شكري عرض على نظيره السعودي، الاتصالات التي تُجريها مصر في هذا الشأن، مع التشديد على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤوليتها تجاه وقف تلك الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين“.

وأوضح حافظ أن الوزيرين، ”أكدا رفضهما لجميع المُمارسات غير القانونية التي تستهدف النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة“.

وأشار المتحدث كذلك إلى أن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شهد الاتصال توافقًا على ضرورة تغليب الحلول السياسية لكافة أزمات المنطقة“.

إلى ذلك، تناول الجانبان خلال الاتصال الهاتفي ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع قُدمًا بتطويرها في مختلف المجالات“.