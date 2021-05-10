سقوط صواريخ في القدس.. وحماس تعلن مسؤوليتها

أعلن التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سقوط صواريخ في منطقة بمدينة القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من شمال قطاع غزة على إسرائيل.

وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن ضربة صاروخية، بعد دقائق من تحذيرها لإسرائيل لسحب قواتها من بؤرتي صراع في مدينة القدس.

وقال الناطق العسكري باسم الذراع المسلح لحماس: ”إن كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى“.

وأضاف: ”هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً“، وفق ما أعلن الموقع الرسمي لجناح حماس العسكري.

وانطلقت صافرات الإنذار من الصواريخ في القدس وأمكن سماع دوي عدة انفجارات.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.