حماس تتوعد إسرائيل وتمهلها حتى المساء للانسحاب من "الأقصى"

توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل بالتصعيد وأمهلتها حتى مساء اليوم الإثنين، لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة على تويتر، إن ”قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر“.

و“الغرفة المشتركة“ هو اسم لقيادة تنسيقية بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

أبو عـبــ ـيـدة: قيادة المقــــ ـــاومة في الغـرفـة المـشتـركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر. pic.twitter.com/wCFL9nomIJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وأصيب فجر اليوم الإثنين، 305 مصلين فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت مع الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى؛ وذلك على خلفية محاولات المستوطنين اقتحام المسجد وأداء صلوات تلمودية بالتزامن مع ما يسمى بـ ”يوم توحيد القدس“.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها الطبية تعاملت مع أكثر من 305 إصابات خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 288 إصابة نقلت للمستشفيات.

وأوضحت الجمعية، أن طواقمها تعاملت مع سبع حالات خطيرة جدا، ومنها ما احتاج للتدخل الجراحي، لافتا إلى إصابة عدد من المسعفين خلال المواجهات.