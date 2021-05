تجدد المواجهات في باحات الأقصى‎ وسط دعوات دولية لاحتواء التصعيد

أوقعت المواجهات الدائرة اليوم الإثنين، بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، أكثر من 300 جريح غالبيتهم من الفلسطينيين بعد نهاية أسبوع اتسمت بصدامات عنيفة.

ومع تدهور الوضع، يعقد مجلس الأمن الدولي الإثنين جلسة مغلقة بطلب من تونس لبحث الوضع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عاما.

وفي حين تزايدت الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعمه للشرطة في ما قال إنه ”نضال عادل“، منددا بما اعتبره ”تغطية خادعة وخاطئة لوسائل الإعلام الدولية لما يحصل في القدس“.

This is Al Aqsa Mosque under Israili occupation…

Where are you free world?

Your silence will destroy you too…#المسجد_الأقصى #AksadaBaskınVar pic.twitter.com/IOrAAoTMXB

