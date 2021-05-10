تونس: مجلس الأمن لن يصدر أي قرار بشأن القدس.. و4 رسائل لاجتماع اليوم

أوضح مسؤول تونسي، أن الاجتماع الذي سيعقد الإثنين، في مجلس الأمن بشأن الأحداث في القدس، لن يصدر عنه أي قرار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ”ليس بمفرده“.

وجاء تصريح المسؤول التونسي تعليقا على دعوة بلده مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع مساء يوم الإثنين، لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، وكذلك بحث عقد قمة عربية لبحث المسألة.

وتونس العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة التونسية وليد الحجام، في تصريحات إذاعية، أن ”مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا بهذا الخصوص كمبادرة للتأكيد على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية، ولتحميل المجلس مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولتوجيه رسالة واضحة للفلسطينيين في الداخل بأن هناك تضامنا عربيا ودوليا معهم، ورسالة إلى قوات الاحتلال بأن العالم يتابع الوضعية في فلسطين عموما“.

وتابع: ”لن يصدر عن جلسة المشاورات الخاصة هذه قرار، لكن سيصدر عنها بيان من مجلس الأمن“.

وأكد أن ”طلب تونس دعمته كل من الصين والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر وكذلك فرنسا وإستونيا”.

ولم يستبعد الدبلوماسي الحجام، دعوة قيس سعيد لعقد قمة عربية بخصوص القدس، وأضاف أن ”الفلسطينيين ليسوا بمفردهم وهناك من يدعمهم في الدفاع عن أراضيهم“.