سوريا.. 7 قتلى من قوات النظام إثر انفجار ألغام زرعها داعش

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل 7 عناصر على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها، الإثنين، في انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش في البادية، وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ إعلان هزيمته، قبل حوالي عامين، وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم داعش إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص ودير الزور، عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وأفاد المرصد، الإثنين، بـ“مقتل 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 18 آخرين بجروح؛ جراء انفجار لغمين على الأقل زرعهما عناصر التنظيم أثناء مرور قوة عسكرية“، في منطقة السخنة، بريف حمص الشرقي.

ومع ازدياد هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد قوات النظام، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات ترافقها غارات روسية؛ دعما للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم.

ووثق المرصد، منذ مارس 2019، مقتل أكثر من 1400 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلا عن أكثر من 930 متشددا؛ جراء الهجمات والمعارك في البادية.