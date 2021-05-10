المئات من المستوطنين يقتحمون حي الشيخ جراح ويحضرون لاقتحام الأقصى

ذكرت مصادر محلية في مدينة القدس، اليوم الاثنين أن مئات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح شرق القدس، كما بدأ آخرون بالتجمع إيذانا باقتحام الأقصى في وقت مبكر من هذا اليوم.

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وأكدت مصادر محلية أن المستوطنين هاجموا المنازل في الشيخ جراح بعد أن قاموا باقتحامه، حيث ناشد أهالي الحي للمقدسيين للحضور والدفاع عنهم.

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واندلعت مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح بعد مهاجمة المستوطنين لعدة منازل بالحي المهدد أصحابه بالإخلاء.

وأشار تلفزيون ”فلسطين“ الرسمي إلى أن منابر المساجد في العيساوية في القدس وجهت نداء استغاثة للشبان المقدسيين للتصدي لاقتحام حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين.

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وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت بكثافة في الشيخ جراح وخاصةً تجاه الشبان الذين وصلوا للدفاع عن سكان الحي.

ويتحضر الآلاف من المستوطنين لاقتحام باب العامود والمسجد الأقصى، حيث بدأوا بالتجمع بالمئات عند باب المغاربة، تحضيرا للاحتفال الذي سيقومون به في عيد ما يسمى ”توحيد شطري القدس“، والذي يتوقع أن يستمر من الساعة 7 صباحا حتى 11 بتوقيت القدس المحلي.

ويقوم المستوطنون خلال هذه الاحتفالات برفع الإعلام الإسرائيلية ويجوبون شوارع القدس، كما يقومون بالتجمع في حائط البراق، أما البعض الآخر فيقوم باقتحام الأقصى.

وتصاعدت الأحداث في منطقتي باب العامود وحي الشيخ جراح رغم قرار المحكمة الإسرائيلية إرجاء الحكم بإخلاء أربع عائلات للشهر المقبل، حيث وقعت مواجهات عنيفة الليلة الماضية في المنطقتين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الليلة الماضية، أن 19 إصابة وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود، مشيرا إلى أنه تم نقل 5 إصابات للمستشفى، وإصابة لمسعف بالرصاص المطاطي كما تم الاعتداء على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.