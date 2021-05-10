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أمين عام الأمم المتحدة يحث إسرائيل على وقف "الهدم والطرد"
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 1:00 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 1:40 GMT

أمين عام الأمم المتحدة يحث إسرائيل على وقف "الهدم والطرد"

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في

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المصدر: رويترز

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الأحد إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل ”بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي“ وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.

وذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك في بيان ”يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها…لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد“.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام حث على الحفاظ على الوضع الراهن في المواقع المقدسة واحترامه.

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