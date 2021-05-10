مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مواقع لحماس في غزة

قصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس ردا على إطلاق صاروخين من غزة تجاه بلدة عسقلان المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”قصفت دبابات الجيش مؤخرا عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة ، ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة وإطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل في وقت سابق من الليلة الماضية“.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من غزة على جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل أمام الصيادين ردا على إطلاف البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع.