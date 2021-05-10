محاولة اغتيال صحفي عراقي برصاصتين في الرأس

تعرض المراسل في قناة الفرات العراقية،أحمد حسن الغزالي، فجر اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال في محافظة الديوانية، جنوب العراق، من قبل مسحلين مجهولين.

وقال مصدر أمني، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نار أسلحتهم على الإعلامي أحمد حسن الغزالي، مسؤول المراسلين في قناة الفرات الفضائية التابعة للزعيم الشيعي البارز عمار الحكيم، ما أدى إلى إصابته بعيارين في رأسه“.

وبين المصدر أن ”الغزالي، وضعه غير مستقر وحالته خطرة جداً كون إصابته في الرأس، وهو حالياً في الإنعاش وتجري له عمليات من أجل إنقاذ حياته“.

وأضاف أن ”قوات الأمن العراقية فتحت تحقيقا في الحادث، لكشف هوية المسلحين، وكشف أسباب ودوافع ارتكاب هذه الجريمة“.

وتأتي محاولة اغتيال الإعلامي العراقي، بعد يوم من اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء.

وتوجهت أصابع الاتهام، بعد الحادثة، إلى الميليشيات المسلحة، التي تتورط غالباً بمثل تلك الأعمال، فضلاً عن قصف المنشآت الأجنبية.

وتصاعدت حدة اغتيال النشطاء العراقيين، خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أيلول الماضي.