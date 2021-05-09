أخبار

أمريكا تعبر عن "قلقها العميق" إزاء خطط طرد أسر فلسطينية من حي الشيخ جراح
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 23:48 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 0:10 GMT

أمريكا تعبر عن "قلقها العميق" إزاء خطط طرد أسر فلسطينية من حي الشيخ جراح

ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي الأحد عن "قلقه العميق" إزاء الاشتباكات التي وقعت

+A -A
المصدر: رويترز

ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي الأحد عن ”قلقه العميق“ إزاء الاشتباكات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة والطرد المحتمل لأسر فلسطينية من حي الشيخ جراح.

وأضاف البيت الأبيض في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ”أكد السيد سوليفان مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن الطرد المحتمل لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح“ .

وقال البيت الأبيض ”اتفق الاثنان على أن الهجمات الصاروخية والبالونات الحارقة (التي تطلق) من غزة على إسرائيل غير مقبولة وينبغي التنديد بها“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play