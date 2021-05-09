إطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة صوب بلدة عسقلان المحاذية للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة له إنه ”متابعة للإنذارات التي سمعت في مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تم اعتراض إحداها“.

ירי לאשקלון: לפחות רקטה אחת יורטה | שידור חי מכאן 11https://t.co/zNlU1xSAmX

(צילום: קובי עטייה) pic.twitter.com/jn38gROvKJ — כאן חדשות (@kann_news) May 9, 2021

وفي وقت سابق الأحد، قال موقع ”مفزاك درومي“ العبري، إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخين في سماء شاطئ عسقلان.

ירי לאשקלון: תיעוד שיגור שתי הרקטות מרצועת עזה לעבר העיר@Itsik_zuarets

(תיעוד: דדי פולד) pic.twitter.com/vZG2wvU4Cw — כאן חדשות (@kann_news) May 9, 2021

ويأتي هذا الإطلاق للصواريخ، في أعقاب قرار إسرائيل إغلاق البحر بشكل كامل أمام الصيد بعد إطلاق البالونات الحارقة طوال اليوم نحو الغلاف.

وأكد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية غسان عليان، أنه في ختام سلسلة من التقييمات الأمنية للأوضاع، تقرر إغلاق مسافة الصيد في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة، وهو ما رد عليه بقصف موقع عسكري تابع لحركة حماس.

وفي استمرار للتصعيد الميداني في قطاع غزة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 39 حريقا اندلعت في الأحراش التابعة لمستوطنات غلاف غزة، نتيجة إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع.