العراق.. منصب وزير الصحة الشاغر يشعل الصراع بين القوى السياسية الشيعية

كشفت مصادر حكومية ونواب عراقيون عن وجود صراع بين القوى السياسية الشيعية على منصب وزير الصحة الشاغر، وسط ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لاختيار إحدى الشخصيات المرشحة من قبل الكتل حصرا.

وقدّم وزير الصحة العراقي حسن التميمي استقالته، الثلاثاء الماضي، على خلفية حريق مستشفى ”ابن الخطيب“ في بغداد، قبل نحو أسبوعين، والذي تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 200 شخص.

وينتمي وزير الصحة المستقيل حسن التميمي إلى التيار الصدري الذي دعمه ليكون وزيرا في حكومة الكاظمي، بعد أن كان يشغل منصب المدير العام لدائرة مدينة الطب التابعة لوزارة الصحة.

وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ“إرم نيوز“: إن ”قوى سياسية شيعية على رأسها تحالف سائرون وتحالف الفتح، يتحركون من أجل طرح مرشح مدعوم من قبلهم لمنصب وزير الصحة الشاغر، بالإضافة الى ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لقبول مرشحي الكتل وعدم اختيار شخصية دون التشاور معهم“.

وبين أن ”القوى السياسية أبلغت الكاظمي بشكل صريح، بأن أي مرشح يطرح من قبله دون الاتفاق المسبق مع القوى السياسية، لن يتم منحه الثقة في البرلمان العراقي“.

وأضاف أن ”حوارات تجري منذ يومين بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من القوى السياسية بشكل غير معلن، من أجل الاتفاق على المرشحين لمنصب وزير الصحة، كما أن هناك مرشحين عمل الكاظمي على اختيارهم من داخل وزارة الصحة، وهو يدفع إلى توزير أحدهم، لكن هناك رفضا سياسيا لهذا التوجه“.

وقال النائب المستقل باسم خشان، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“: إن ”صراع القوى السياسية على المناصب، ليس بالأمر الجديد، خصوصا أن كل القوى الآن تريد السيطرة على ما يمكن السيطرة عليه في الدولة العراقية، حتى يتم استغلاله لغرض الدعاية والترويج الانتخابي للشخصيات والجهات المتنفذة“.

وشدد خشان أن ”وزارة الصحة يجب أن تكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية، ويجب اختيار وزير لها من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، خصوصا أن عمل هذه الوزارة يتعلق بأرواح المواطنين، لكن البعض يسعى للسيطرة على الوزارة لأغراض تجارية، خصوصا لما فيها من عقود بأموال كبيرة“.

وأوضح أن ”حكومة مصطفى الكاظمي تشكلت وفق المحاصصة والصفقات السياسية، ولهذا فإن اختيار وزير الصحة الجديد، سيكون أيضا عبر الصفقات والمحاصصة، وأي شيء يتم بغير ذلك، لن تمرره القوى السياسية في البرلمان، التي تتقاسم إدارة الدولة العميقة داخل الدولة العراقية“.

من جهته، قال النائب عن كتلة كفاءات البرلمانية، عباس العطافي، في تصريح صحفي: إن ”استقالة وزير الصحة حسن التميمي غير قانونية، وكان على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عرض الاستقالة إلى البرلمان، حتى يتم التصويت عليها بشكل رسمي من قبل مجلس النواب، الذي منحه الثقة“.

وشدد أن ”على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعد فاجعة مستشفى ابن الخطيب، أن يتوجه إلى اختيار شخص مهني يصلح في إدارة وزارة الصحة“.

وأضاف العطافي ”أننا نعتقد أن اختيار وزير الصحة الجديد، سيكون عبر الكتل السياسية وعبر المحاصصة، خصوصا أن هناك صراعا خفيا من أجل الحصول على منصب وزير الصحة“.

وختم النائب العراقي بالقول: إن ”الكاظمي مطالب باختيار شخص مناسب يستطيع معالجة المشاكل في وزارة الصحة والإهمال وتردي الخدمات في القطاع الصحي، بعيدا عن المحاصصة وصراعات الكتل“.

بالمقابل، قال المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“: إن ”رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمكنه ترشيح أي شخصية لأي منصب وزاري، دون وجود اتفاق مسبق مع القوى السياسية، التي هي من ستوجه نوابها بالتصويت على منح الثقة للمرشح من عدمه“.

وبين الشريفي أن ”الكاظمي سيجبر على اختيار أحد مرشحي القوى السياسية لمنصب وزير الصحة، لكن ما يؤخر هذا الأمر، هو الصراع ما بين الكتل السياسية على هذا المنصب، خصوصا أن هذه الوزارة وفق تقسيمات المحاصصة هي من حصة التيار الصدري، لكن هناك أطرافا شيعية تريد الحصول عليها“.

وتوقع المحلل السياسي العراقي، أن ”يبقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منصب وزير الصحة شاغرا إلى حين انتهاء الدورة الحالية، لشدة الصراع السياسي عليه، وحتى لا يكون مع طرف سياسي ضد طرف آخر، في ظل وجود وكلاء وأمناء عامين يقومون الآن بتسيير أعمال الوزارة“.