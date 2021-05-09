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البرهان يبدأ اليوم زيارة رسمية للإمارات
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 11:20 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 11:55 GMT

البرهان يبدأ اليوم زيارة رسمية للإمارات

يبدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تدوم يومين، وفق ما أعلنت

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المصدر: فريق التحرير

يبدأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تدوم يومين، وفق ما أعلنت وكالة السودان للأنباء.

وقال الحساب الرسمي لمجلس السيادة السوداني على ”تويتر“، إن البرهان غادر الخرطوم صباح اليوم متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

 

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