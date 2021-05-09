العراق.. وحدة مكافحة الإرهاب في السليمانية تنفي مشاركتها في اغتيال سليماني

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، يوم الأحد، مشاركته في حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سلماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وكان تقرير نشره موقع ”ياهو نيوز“، قد أكد أن وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق (STJ) ساعدت القوات الأمريكية في توفير المعلومات المحلية، وكذلك تحديد هوية قاسم سليماني عن كثب.

وقال بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في السليمانية: ”ندين بشدة التقرير الذي اتهم جهاز مکافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بالتورط في قضية اغتيال اللواء قاسم السليماني، حيث اتهم عددا من الضباط الأكراد في تلك العملية، وفي جزء آخر من ذلك التقرير يتهمون قوات مكافحة الإرهاب في العملية“.

وأضاف البيان: ”يجب أن يعلم الذين نشروا التقرير، أن هناك قوتين من البشمركة، وقوتين من الأسايش (الأمن الداخلي) وقسمين من الاستخبارات، وقسمين من مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لذلك نحن نؤكد وبشكل قاطع أن ما تحدث عنه التقرير لا يمت بأي صلة لقواتنا، وإذا كان التقرير يقصد جهة أخرى فيجب تفسير ذلك“.

وتابع أنه ”من المعروف أن الحكومتين الإيرانية والعراقية قد شكلتا لجنة مشتركة منذ العام الماضي للتحقيق في قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني.. لذلك نحن مستعدون للإجابة على أي أسئلة وفيما يتعلق بهذا الأمر“.

وأشار البيان إلى “ أن هناك جهازا استخباراتيا محليا في الإقليم يريد توريط جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بأي شكل من الأشكال، ولدينا معلومات تفيد بتورط هذا الجهاز في تسريب معلومات كاذبة وغير صحيحة إلى وسائل الإعلام والغاية منها ضرب الوكالة و الإضرار بسمعة وأمن إقليم كردستان“.

وتتوتر العلاقة بين أجهزة الأمن الكردية، في محافظة السليمانية، مع نظيرتها في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بين الحين والآخر، بسبب خلافات داخلية، وتنافس على مناطق النفوذ.

ورأى التقرير أن عملية اغتيال سليماني كانت من أهم قرارات السياسة الخارجية لإدارة ترامب، والتي ستستمر آثارها لسنوات، وربما هي من شكلت الأجواء الإستراتيجية التي يواجهها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حاليًا في المنطقة.

ونشر الموقع مقطع فيديو عبر موقعه الإلكتروني بخصوص عملية اغتيال قاسم سليماني، حيث ظهر في مقطع الفيديو العديد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، من بينهم نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض آنذاك فيكتوريا كوتس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

يُذكر أن عملية استهداف قاسم سليماني أسفرت أيضا عن اغتيال نائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، فيما تسببت الحادثة في تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن.

تسعير الصراع

وألقى مركز مون أوف آلاباما (MOA) الأمريكي المتخصص بتمحيص المعلومات السياسية والاقتصادية، ظلالا من الشك على بعض تفاصيل التقرير الذي نشره ”ياهو نيوز“.

وشكك المركز في أهداف ما وصفه بـ“تركيز التقرير على دور الأكراد في عملية الاغتيال“، محذرا من أن يكون ذلك ”تسويغا لتسعير الصراع الإثني في العراق وشمالي سوريا“.

وقرأ المركز في ”التعاون الكردي المزعوم“ في الاغتيال، ”تمهيدا -ربما- لنقل الأوضاع في العراق وسوريا إلى مرحلة جديدة من حروب الطوائف والإثنيات“.

وحذر المركز من ”عواقب وخيمة محتملة على أكراد العراق وشمال سوريا“، متسائلا عن الجهة التي ”يهمها إعادة تحريك حرب أهلية عرقية في العراق“، على حد قوله.