"دم ونار".. ما تداعيات أحداث القدس على الوضع السياسي في إسرائيل؟

اعتبرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن الشرطة الإسرائيلية افتقدت قدرة الحكم على الأحداث بشكل مناسب، في ظل الاشتباكات التي تشهدها القدس الشرقية.

وأضافت في تحليل إخباري نشرته، يوم الأحد، أنه ”في ظل اقتراب الدراما السياسية في إسرائيل من خط النهاية، فإن المأزق الأمني يتصاعد. وإذا استمرت الأحداث على وضعها الحالي ذاته في القدس الشرقية وباقي المناطق، فإن هذا يمكن أن يؤثر على مفاوضات التحالف، وفرص تشكيل حكومة جديدة“.

وتابعت الصحيفة: ”الآن فإن التوترات تنتشر إلى الضفة الغربية أيضاً، حيث قُتل فلسطينيان وأصيب آخر بجروح خطيرة يوم الجمعة في محاولة للهجوم شمال جنين.. التوترات متصاعدة أيضاً في قطاع غزة، حيث يمكن أن تحل القذائف الصاروخية محل البالونات الحارقة قريباً، وتضرب جنوب إسرائيل، وبالفعل سقطت قذيفة مصدرها قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة في منطقة غير مأهولة“.

وبينت الصحيفة: ”كما هي الحال في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الصراع يركز على القدس، حيث أصيب أكثر من 200 فلسطيني بجروح يوم الجمعة في اشتباكات مع الشرطة“.

قرارات ”غبية“ للشرطة الإسرائيلية

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن ”الصور الملتقطة للأحداث في القدس يمكن أن يكون لها تأثير حاد، حيث اقتحمت الشرطة مساء يوم الجمعة المسجد الأقصى، وسارت على سجاد المسجد بالأحذية، وألقت قنابل صوتية“.

وقالت إن ”هذه المشاهد يمكن أن تشعل أسوأ موجة من العنف في الخط الأخضر بالقدس وفي باقي الأراضي. لا يقتصر العنف في القدس على المسجد الأقصى، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الشيخ جراح، حيث يحاول ايتمار بن جبير، الناطق الرسمي لحركة الجبهة الوطنية اليهودية، سكب الزيت على النار“.

وأضافت: ”لكن المشكلة لا تنتهي عند بن جبير، أو المتطرفين الآخرين الذين يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على تأييدهم، في مساعيه الحثيثة للبقاء في السلطة. حيث يتمثل لب المشكلة في القرارات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالقدس في شهر رمضان“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”بعد القرار الغبي بوضع الحواجز على بوابة دمشق بالمسجد الأقصى في بداية الشهر، جاء التراجع، ثم إزالة تلك الحواجز“، مضيفة أنه ”إذا مست كرامة الشرطة الإسرائيلية، فإن الوسيلة الصحيحة للتعامل مع تلك المشكلة كان يجب ألا تكون من خلال إثارة الحساسيات الدينية للمسلمين في المسجد الأقصى“.

وقالت إنه ”ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإسرائيلية نتيجة توجيهات سياسية صريحة، أم مبادرة مستقلة من قيادتها، ولكن يبدو أن هناك خطأ فادح في تقييم الأمور والحكم عليها من جانب قائد الشرطة وضباطها“.

دور حماس والإخوان المسلمين وتركيا

وألقت الصحيفة أيضاً باللوم على الفلسطينيين في إشعال الموقف، وخاصة فرع الحركة الإسلامية في إسرائيل، وحركة حماس، فيما ألقت باللوم أيضا على تركيا، التي سارعت بإصدار بيان إدانة ضد إسرائيل.

وأضافت ”هآرتس“: ”الأفعال التي تقوم بها حماس، التي انتظرت تلك اللحظة لفترة طويلة، مثيرة للاهتمام. حيث بدأت في إطلاق البالونات الحارقة، دون شن هجمات صاروخية، رغم التهديدات الشديدة التي أطلقها قادة الحركة ضد إسرائيل“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”حركة حماس تستثمر في إشعال الموقف، لتعقيد الأمور على السلطة الفلسطينية، دون أن تدفع ثمناً كبيراً في قطاع غزة. ويمكن أيضاً أن تعتبر تلك الأحداث بمثابة رد فعل مناسب على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الـ22 من مايو الجاري“.

وشاركت الولايات المتحدة ومصر والأردن ودول أخرى في محاولات لتخفيف التوترات.

كما أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بياناً أعربت فيه عن قلقها العميق نتيجة العنف، ودعت إلى تهدئة الأمور“.

المأزق الداخلي الإسرائيلي

ورأت الصحيفة أن ”هناك مؤشرا سياسيا آخر محتملا، وهو أنه في حالة مقتل عرب أو يهود في الاشتباكات خلال الأيام المقبلة، فإنه سيكون من الصعب على أحزاب اليمين الإسرائيلية، التي تسعى للإطاحة برئيس الوزراء الحالي نتنياهو، دعوة الأحزاب العربية للمساعدة في تشكيل الائتلاف الحاكم، كما أن منصور عباس، زعيم الحركة العربية الموحدة، سيجد نفسه أمام مشكلة، خاصة إذا استمر الصراع في القدس بطابع ديني“.

كما بينت الصحيفة أن ”بعض أنصار نتنياهو الحمقى حاولوا خلال هذا الأسبوع إلقاء مسؤولية الأحداث الأخيرة على منافسيه الذين يحاولون تشكيل حكومة بديلة“.

ولفتت إلى أن ”نتنياهو -الذي حاول كثيراً تجنب استخدام القوة والابتعاد عن حروب طويلة لا طائل منها، باستثناء عملية الدرع الواقية في غزة عام 2014- في موقف مختلف الآن، حيث يواجه ضغوطا أكثر من أي وقت مضى بسبب خوفه من خسارة رئاسة الوزراء، وهي فرصته الأخيرة لوقف الإجراءات الجنائية ضده“.

ورأت أن ”إغراء استخدام الأمن كذريعة لتغيير جدول الأعمال، وبالتالي يؤدي بشكل غير مباشر إلى انتخابات خامسة، أصبح أكبر مما كان عليه في الماضي“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني بارز أن ”التوترات الحالية أكبر من أي وقت مضى، وتعيد إلى الأذهان الأزمة التي وقعت عام 2017، عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بتركيب أجهزة للكشف عن المعادن عند مدخل الحرم القدسي في صيف 2017، بعد مقتل ضابطي شرطة على يد فلسطيني من أم الفحم، ولم تهدأ التوترات إلا بعد قرار نتيناهو بنقل تلك الأجهزة“.

ونوهت ”هآرتس“ إلى أن ”الظروف الآن أكثر تعقيدا، ويعزز ذلك الوضع السياسي الراهن“، وتتطلب الأحداث من نتنياهو إظهار أقصى قدر من المسؤولية وحسن التقدير، خاصة مع خصومه المقربين الذين يسعون إلى إقامة ائتلاف بديل“.

واختتمت الصحيفة تحليلها بالقول إن ”الأحداث الأخيرة يمكن أن تنطوي على قدر كبير من الدم والنار في الساحة الفلسطينية“.