إحالة ضابط بالجيش للمحكمة العسكرية بسبب استعراض للحشد الشعبي في الأنبار (صور)

كشفت مصادر أمنية عراقية، يوم الأحد، عن إحالة ضابط رفيع في الجيش إلى المحكمة العسكرية، إثر استعراض ميليشيات مسلحة، في محافظة الأنبار، بمناسبة ”يوم القدس العالمي“، الجمعة.

وقالت تلك المصادر، لوسائل إعلام محلية إن ”قرار إحالة الضابط جاء بعد تشكيل لجنة تحقيق حول الاستعراض، الذي أجري دون موافقة قيادة عمليات الأنبار وقيادة الفرقة العاشرة“.

ونشرت وسائل إعلام محلية، وثيقة التحقيق في الحادثة، والتي حددت الضابط ”المقصر“ في منع هذا الاستعراض.

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وجاء في الوثيقة أن ”قوة قدمت من العاصمة بغداد، مؤلفة من 50 مركبة مختلفة الأنواع، تابعة للحشد الشعبي، مرت بسيطرة التحدي مدخل قضاء الكرمة، شرقي الأنبار، وهي تحمل الإعلام العراقية لغرض الاحتفال بيوم القدس العالمي“.

وذكرت الوثيقة، أن ”القوة أجرت مسيرة آلية بقضاء الكرمة، دون موافقة قيادة عمليات الأنبار وقيادة الفرقة العاشرة التابعة لها“.

وأثار الاستعراض الذي نظمه الحشد الشعبي، غضباً واسعاً، خصوصا أنه تم خلاله رفع صور المرشدين الإيرانيين السابق روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي.