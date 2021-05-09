بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في كربلاء

سادت حالة من الغضب والاستياء في صفوف النشطاء، والأوساط الشعبية العراقية، إثر اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء.

واغتيل الوزني، فجر اليوم قرب داره، عندما كان يستقل سيارته ليهاجمه شخصان بأسلحة كاتمة للصوت، ويردياه قتيلاً.

وأظهر مقطع مصور اللحظات الأولى لجريمة الاغتيال، حيث كان الوزني، عائداً إلى منزله في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وفيما كان يوقف سيارته في المكان المخصص ترجل شخص من دراجة نارية، وأطلق النار عليه.

https://www.facebook.com/100812151522817/videos/191903409328497

وعبر نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، والمجموعات الخاصة، عن غضبهم من الحادثة، التي اعتُبرت دليلاً على عدم كف الميليشيات يدها عن النشطاء، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن اعتقال المتورطين.

دمائكم الا تنتهك قديسة كربلاء ! لعن الله امةً سمعت بذلك فرضيت ِبهِ#دمائُنا_ستثور#ايهاب_الوزني pic.twitter.com/JKOF9J0Juw — يوسف سيرجو_Youssef Sergo (@Youssef_19999) May 8, 2021

وقطع العشرات من المحتجين الغاضبين، في محافظة ذي قار، جسري الزيتون والنصر، احتجاجاً على اغتيال الناشط الوزني.

كما تظاهر العشرات في محافظة كربلاء، فجر اليوم، وقطعوا عددا من الطرق بالإطارات المحترقة، احتجاجا على استمرار اغتيال المتظاهرين.

https://www.facebook.com/ahmed.alsuhail/posts/10159057141944344

وقالت شرطة المحافظة في بيان ”نستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف الناشط المدني إيهاب جواد الوزني، وطالته يد الغدر قرب داره في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة“.

وأضاف البيان أن ”قيادة الشرطة تدين هذا العمل الجبان وتستنفر كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتلة للقصاص منهم، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً“.

وتوجهت أصابع الاتهام، بعد الحادثة، إلى الميليشيات المسلحة، التي تتورط غالباً بمثل تلك الأعمال، فضلاً عن قصف المنشآت الأجنبية.

بعد يوم كامل من الاستعراضات بيوم القدس وعرض الاسلحة واطلاق الشعارات، عادوا اليوم لوظيفتهم الاصلية وهو اغتيال الشباب والاصوات الحرة.

اغتيال الناشط #ايهاب_جواد_الوزني دليل على ان نهج الميليشيات والعصابات لن يتغير وكلما تأخر مواجهتهم كلما زادت جرائمهم. pic.twitter.com/XChmKbR5TO — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 8, 2021

بعد يوم كامل من الاستعراضات بيوم القدس وعرض الاسلحة واطلاق الشعارات، عادوا اليوم لوظيفتهم الاصلية وهو اغتيال الشباب والاصوات الحرة.

اغتيال الناشط #ايهاب_جواد_الوزني دليل على ان نهج الميليشيات والعصابات لن يتغير وكلما تأخر مواجهتهم كلما زادت جرائمهم. pic.twitter.com/XChmKbR5TO — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 8, 2021

وتصاعدت حدة اغتيال النشطاء العراقيين، خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أيلول الماضي.



ومع مجيء رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه، شكل لجنة كبيرة للتحقيق في حوادث قتل المتظاهرين، لكنها لم تنه أعمالها لغاية الآن، فيما أعلنت القوات الأمنية عن اعتقال قاتل الصحفي أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة، في ما عُرف حينها بـ“عصابة الموت“.