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بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في كربلاء
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 7:31 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 8:55 GMT

بالفيديو.. لحظة اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني في كربلاء

سادت حالة من الغضب والاستياء في صفوف النشطاء، والأوساط الشعبية العراقية، إثر اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء. واغتيل الوزني،

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

سادت حالة من الغضب والاستياء في صفوف النشطاء، والأوساط الشعبية العراقية، إثر اغتيال الناشط في الاحتجاجات الشعبية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء.

واغتيل الوزني، فجر اليوم قرب داره، عندما كان يستقل سيارته ليهاجمه شخصان بأسلحة كاتمة للصوت، ويردياه قتيلاً.

وأظهر مقطع مصور اللحظات الأولى لجريمة الاغتيال، حيث كان الوزني، عائداً إلى منزله في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وفيما كان يوقف سيارته في المكان المخصص ترجل شخص من دراجة نارية، وأطلق النار عليه.

 

https://www.facebook.com/100812151522817/videos/191903409328497

 

 

 

وعبر نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، والمجموعات الخاصة، عن غضبهم من الحادثة، التي اعتُبرت دليلاً على عدم كف الميليشيات يدها عن النشطاء، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن اعتقال المتورطين.

وقطع العشرات من المحتجين الغاضبين، في محافظة ذي قار، جسري الزيتون والنصر، احتجاجاً على اغتيال الناشط الوزني.

كما تظاهر العشرات في محافظة كربلاء، فجر اليوم، وقطعوا عددا من الطرق بالإطارات المحترقة، احتجاجا على استمرار اغتيال المتظاهرين.

 

https://www.facebook.com/ahmed.alsuhail/posts/10159057141944344

 

وقالت شرطة المحافظة في بيان ”نستنكر العمل الإجرامي الذي استهدف الناشط المدني إيهاب جواد الوزني، وطالته يد الغدر قرب داره في منطقة شارع الحداد من قبل جهات مجهولة“.

وأضاف البيان أن ”قيادة الشرطة تدين هذا العمل الجبان وتستنفر كافة جهودها بالبحث عن المتهمين القتلة للقصاص منهم، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً“.

وتوجهت أصابع الاتهام، بعد الحادثة، إلى الميليشيات المسلحة، التي تتورط غالباً بمثل تلك الأعمال، فضلاً عن قصف المنشآت الأجنبية.

 

 

 

وتصاعدت حدة اغتيال النشطاء العراقيين، خلال الفترة الماضية، خاصة عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في أيلول الماضي.


ومع مجيء رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه، شكل لجنة كبيرة للتحقيق في حوادث قتل المتظاهرين، لكنها لم تنه أعمالها لغاية الآن، فيما أعلنت القوات الأمنية عن اعتقال قاتل الصحفي أحمد عبدالصمد في محافظة البصرة، في ما عُرف حينها بـ“عصابة الموت“.

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