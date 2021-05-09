الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة‎

قصفت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي، اليوم الأحد موقعا تابعا لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي له، إن ”طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت مؤخرا موقعا عسكريا لحماس جنوب قطاع غزة“.

وأكد الناطق باسم الجيش، أن هذا القصف يأتي ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، إطلاق صاروخ واحد على الأقل من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وأوضح أنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط“.

ويأتي هذا القصف في أعقاب التصعيد المتواصل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، حيث شهدت مدينة القدس مواجهات عنيفة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، كشفت النقاب عن استعدادات المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، لتصعيد متحمل مع حماس بغزة، على خلفية الأحداث بمدينة القدس.