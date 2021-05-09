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الأسطول الأمريكي الخامس يصادر شحنة أسلحة مجهولة ببحر العرب
تاريخ النشر: 09 مايو 2021 0:02 GMT
تاريخ التحديث: 09 مايو 2021 1:20 GMT

الأسطول الأمريكي الخامس يصادر شحنة أسلحة مجهولة ببحر العرب

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية إن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر

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المصدر: رويترز

قال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية إن طراد الصواريخ الموجهة يو.إس.إس مونتيري صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/ أيار.

وذكر الأسطول الذي مقره البحرين في بيان ”ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافا من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية“.

وأضاف أن الشحنة ضمت أيضا أدوات رؤية متقدمة.

وقال البيان إن الشحنة في حيازة السلطات الأمريكية حاليا في حين لا يزال مصدرها ووجهتها قيد التحقيق.

وجاء في البيان ”بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه“.

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