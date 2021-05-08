إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط“.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2021

وذكر موقع ”حدشوت بيتخون سديه“ العبري أن صفارات الإنذار دوت عبر تطبيق الجبهة الداخلية، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه بمنطقة مفتوحة في كيسوفيم.

ويأتي إطلاق الصاروخ في أعقاب التصعيد المتواصل في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وكانت صحيفة ”هآرتس“ العبرية كشفت النقاب عن استعدادات المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حماس في غزة، على خلفية الأحداث بمدينة القدس.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي نشر عددا من بطاريات القبة الحديدية بالجنوب، استعدادا لإمكانية الدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته بالضفة وحول قطاع غزة، ورفع حالة التأهب؛ خشية وقوع عمليات انتقامية على أحداث الشيخ جراح، والمسجد الأقصى.

وشهدت منطقة الحدود الشرقية لقطاع غزة مظاهرات ليلية رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، أصيب خلالها عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.