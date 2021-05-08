إصابة 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مساء السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب العامود.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 53 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس، مشيراً إلى أنه تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج الآخرين في مستشفى ميداني تمت إقامته في محيط المسجد الأقصى.

وتركزت المواجهات في منطقة باب العامود، ومنطقة الشيخ جراح، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 5 فلسطينيين قبل أن تزداد وتيرة المواجهات.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إلى أن الشرطة الإسرائيلية منعت سيارات إسعاف تابعة له من الوصول إلى الإصابات في منطقه باب العامود، بعد وجود بلاغ عن إصابات في المكان.

وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، حيث أشارت تقديرات محلية إلى أن نحو 90 ألفاً وصلوا مساء السبت إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.

واندلعت مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي قرب الحواجز العسكرية في محافظات جنين ورام الله، وحاجز قلنديا بين مدينة رام الله ومدينة القدس.