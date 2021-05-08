إصابة 53 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى (فيديو)

أصيب عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، مساء السبت، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب العامود.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 53 فلسطينياً أصيبوا خلال مواجهات عنيفة في محيط القدس، مشيراً إلى أنه تم نقل 8 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج الآخرين في مستشفى ميداني تمت إقامته في محيط المسجد الأقصى.
وقوع إصابات جراء إعتداء الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في #باب_العامود بـ #القدس لليوم الثاني على التوالي#إرم_نيوز #القدس_تنتفض pic.twitter.com/egOeQGwzgw
— إرم نيوز (@EremNews) May 8, 2021
وتركزت المواجهات في منطقة باب العامود، ومنطقة الشيخ جراح، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 5 فلسطينيين قبل أن تزداد وتيرة المواجهات.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على فتاة فلسطينية وتعتقلها في #حي_الشيخ_جراح#إرم_نيوز #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/GJ3K5zxTQt
— إرم نيوز (@EremNews) May 8, 2021
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، إلى أن الشرطة الإسرائيلية منعت سيارات إسعاف تابعة له من الوصول إلى الإصابات في منطقه باب العامود، بعد وجود بلاغ عن إصابات في المكان.
وتوافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، حيث أشارت تقديرات محلية إلى أن نحو 90 ألفاً وصلوا مساء السبت إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.
آلاف الفلسطينيين يحيون #ليلة_القدر في #المسجد_الأقصى، و #إسرائيل تعزز قواتها الأمنية تحسبا لوقوع مواجهات أخرى#إرم_نيوز #القدس_تنتفض #PalestiniansLivesMatter #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/BIGJrrzIb0
— إرم نيوز (@EremNews) May 8, 2021
واندلعت مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي قرب الحواجز العسكرية في محافظات جنين ورام الله، وحاجز قلنديا بين مدينة رام الله ومدينة القدس.