إصابة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات ليلية على حدود غزة

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال مظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، رفضاً للاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة شبان على الأقل أصيبوا بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين، الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

عدد من الاصابات بالاختناق نتيجة قيام جنود الاحتلال باستهداف الشباب المشاركين بفعاليات الارباك الليلي بقنابل الغاز على حدود غزة#لن_نرحل #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/RSHg4v9SzB — الغزاوي Ehabhelou (@Ehabhelou) May 8, 2021

صور من فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة نصرة للقدس والأقصى pic.twitter.com/ozrYJ0jZy5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 8, 2021

وتوافد المئات من الشبان الفلسطينيين لمنطقة الحدود الشرقية جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات أشعلوا خلالها الإطارات المطاطية ضمن ما يعرف بمسيرات ”الإرباك الليلي“ للجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة.

وكانت وحدات شبابية في قطاع غزة أعلنت، مساء أمس الجمعة، استئناف فعاليات إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع، وعودة المسيرات الليلية على حدود غزة، بعد إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى، الجمعة.

وتزداد وتيرة الأحداث الميدانية سخونة في قطاع غزة، بالتزامن مع تهديدات تطلقها الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع؛ رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة إخلاء حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة.

وأوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، السبت، لقوات الجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مع قطاع غزة، فيما نشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات إضافية من منظومة القبة الحديدية في المناطق المحيطة بالقطاع.