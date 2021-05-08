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مسؤولون سودانيون يجتمعون مع المبعوث الأمريكي لبحث أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 16:58 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 17:40 GMT

مسؤولون سودانيون يجتمعون مع المبعوث الأمريكي لبحث أزمة سد النهضة

أجرى مسؤولون سودانيون محادثات مع المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي اليوم السبت، تستهدف حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق. وانهارت

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المصدر: رويترز

أجرى مسؤولون سودانيون محادثات مع المبعوث الأمريكي الجديد لمنطقة القرن الأفريقي اليوم السبت، تستهدف حل النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.

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وانهارت المحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في أبريل/ نيسان ولم تلب الأطراف دعوة وجهها السودان لعقد قمة على مستوى رؤساء الحكومات.

وتعلق إثيوبيا أملها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة على السد الذي تخشى مصر أن يحرمها من إمداداتها من المياه.

كما يخشى السودان من تأثير السد على حصته من المياه.

ويخوض السودان وإثيوبيا أيضا نزاعا حدوديا على منطقة الفشقة التي يقول السودان إنها جزء من حدوده الدولية المعترف بها والتي استوطنها مزارعون إثيوبيون على مدى عقود.

والمبعوث الأمريكي الجديد هو الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان الذي كلف بمتابعة القضيتين إضافة إلى القتال في إقليم تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن فيلتمان أبدى تفهما عميقا لموقف السودان وأكد ضرورة استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبمشاركة المجتمع الدولي.

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