اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الإثنين، لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، حضوريا في مقر الأمانة العامة، وذلك بناء على طلب فلسطين.

وأشار زكي، في بيان اليوم السبت، إلى الاجتماع لبحث ”الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، وكذا المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها“.

وطلبت دولة فلسطين عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لتدارس الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة.

وأعلن ذلك سفير فلسطين لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، مشيرا إلى ”أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم اليوم تقديم هذا الطلب“.

وأكد اللوح أن الاجتماع العاجل سيبحث خطورة الاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.

وشدد على أنه لابد أن تنتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

وأكد أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الأقصى؛ تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم قطعان وعصابات المستوطنين الغرباء ووقف ممارساتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.