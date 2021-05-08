عام على حكومة الكاظمي.. رحلة "شاقة" في تفكيك الدولة العميقة ومواجهة الميليشيات

أنهت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي عامها الأول، وسط جملة من التحديات والمعوقات، في بلد أنهكته الحروب، وتعاظمت مشكلاته خلال السنوات الأخيرة.

ومنح البرلمان العراقي في السابع من مايو/ أيار العام الماضي الثقة لحكومة الكاظمي، التي جاءت نتيجة احتجاجات شعبية واسعة، أدت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.

ومع مجيء الكاظمي إلى السلطة وعد بإجراء إصلاحات إدارية ومالية تتعلق بمحاربة الفساد المالي والإداري، ومحاسبة المتورطين بملفات فساد، وضبط المنافذ الحدودية، فضلا عن تحسين علاقات بغداد مع إقليم كردستان وإنهاء المشكلات بين الطرفين، بالإضافة إلى إعادة علاقات العراق مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والعالم.

ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن الكاظمي تمكن من تحقيق بعض تلك الوعود في العام الأول، لكن وعودا أخرى وضعها ضمن برنامجه الوزاري لم ترَ النور لغاية الآن.

الجانب الأمني

في الملف الأمني، أطلق الكاظمي عدة حملات عسكرية لملاحقة تنظيم داعش، أسفرت عن اعتقال وقتل مطلوبين بارزين مثل خليفة البغدادي أبو ياسر العيساوي، و“عصابة الموت“ في محافظة البصرة التي تورطت بمقتل الصحفي المعروف أحمد عبدالصمد.

كما أطلق الكاظمي حملة واسعة لتأمين المنافذ الحدودية والمعابر مع دول الجوار، وأرسل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى تلك المعابر، لوقف الفساد والتهريب الحاصل للبضائع والسلع وغيرها.

لكن فترة الكاظمي، شهدت تفجيرا هو الأعنف منذ سنوات، حيث فجر انتحاريان نفسيهما في ساحة الطيران، نهاية العام الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 132 شخصا.

ويرى الخبير الأمني حميد العبيدي أن ”الملف الأمني خلال العام الماضي شهد تحسنا ملحوظا من خلال العمليات العسكرية، وتفعيل الجهد الاستخباري، حيث أعلنت القوات الأمنية لأكثر من مرة إحباط مخططات لاستهداف مناطق، لكنه شهد أيضا خروقات وتفجيرات وتصاعد الهجمات الصاروخية ضد المنشآت الأجنبية“.

وقال العبيدي لـ“إرم نيوز“، إن ”الإجراءات الأمنية ما زالت بطيئة ومتلكئة، وهذا يعود إلى التعقيد الشديد الذي تتسم به الساحة العراقية، وتشابك المصالح، وتضارب الرؤى، وتحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات، ما يعني الحاجة إلى استراتيجية جديدة تواكب الواقع، وتتحمل المسؤولية الوطنية“.

مكافحة الفساد والخدمات

في أول كلمة للكاظمي التي ألقاها عقب تكليفه بتشكيل الحكومة قال إن ”محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية“، وهو ما تمثل بتشكيل لجنة بصلاحيات واسعة، لمحاربة الفساد، يقودها الفريق في وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف.

وتمكنت اللجنة من اعتقال عشرات المسؤولين والمحافظين السابقين، بينهم قادة أحزاب، بناء على أوامر تلك اللجنة، وأبرزهم رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، فضلا عن قادة ميليشيات.

لكن النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي يرى أن ”العام الماضي لم يشهد تقدما حقيقيا وملموسا في عدة جوانب، مثل تحسين واقع الكهرباء، والخدمات الصحية، فضلا عن أن الموازنة كانت غير خدمية وغير منطقية ولم تصب في صالح الشعب“.

وقال الموسوي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك فسادا كبيرا في وزارة الكهرباء، وما زال العراق يعاني من هذا الملف الشائك، لكن لم يجر اعتقال المسؤولين عن هذا التردي الحاصل والنقص في ساعات التجهيز“.

وأضاف أن ”تلقي الرشاوى زاد خلال الفترة الماضية، وهو ما يتطلب جهدا أكبر في معالجة هذا الموضوع، بالإضافة إلى جملة ملفات أخرى بحاجة إلى فتحها وتحقيق تقدم فيها“.

وشهد العام الماضي إطلاق مشروع ”نهضة بغداد“ وهو أكبر مشروع خدمي في العاصمة يهدف إلى إعادة تأهيل الشوارع وإكسائها، وإنشاء مشاريع الصرف الصحي، وتنظيم المناطق العشوائية وغيرها.

ملف العلاقات الخارجية

وفيما يخص العلاقات الخارجية للعراق، فقد تعهد الكاظمي في كلمة التكليف بـ“‏‎علاقات خارجية ناجحة، من خلال الاعتماد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون والتوازن مع الجيران والأصدقاء في المنطقة والعالم، انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية“.

وأجرى الكاظمي أو وزراء في حكومته عقب ذلك زيارات رسمية لعدة دول (الأردن، البحرين، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، قطر، تركيا، مصر)، ومؤخرا قاد العراق وساطة بين السعودية وإيران، فضلا عن إجراء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.

الجانب الاقتصادي

في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أطلق الكاظمي ”الورقة البيضاء“ التي تضمنت آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي، حيث قالت الورقة في ديباجتها إنها ”نالت استحسان المجتمع الدولي والبنك الدولي، وهناك دول أكدت دعمها للورقة عن طريق القروض بدون فوائد أو مشاريع استثمار، وممكن أن تكون حلا للمشاكل الاقتصادية“.

لكن إطلاق هذه الورقة رافقه خفض لقيمة الدينار، وتضمين الموازنة العديد من القروض الدولية، فضلا عن اتجاه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي مرتين خلال العام الماضي لتأمين رواتب الموظفين.

وأثار خفض سعر صرف الدينار جدلا واسعا وانتقادات، بسبب ما اعتُبرت سياسات خاطئة، خاصة من قبل القوى والأحزاب المقربة من إيران، التي استغلت ذلك لتصفية الحسابات، وانتقاد الكاظمي.

ضغوطات وتفكيك الدولة العميقة

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن ”الكاظمي يواجه ضغوطات كبيرة جدا، بسبب حملة مكافحة الفساد التي خطا فيها خطوات ما زالت بطيئة، والاتفاق الذي أبرم مع إقليم كردستان، بشأن تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، بالإضافة إلى رغبته في حصر السلاح بيد الدولة“.

وأضاف شنكالي لـ“إرم نيوز“، أنه ”في المجمل فإن الكاظمي يحاول القيام بتهدئة الأوضاع وحل المشكلات، سواءً بين بغداد وأربيل، أو المشاكل الإقليمية، ولو كان هناك دعم من الكتل السياسية لخطوات حكومة الكاظمي لجاءت النتائج أكثر إيجابية، ولكن بسبب الضغوطات وغياب الكتلة البرلمانية الداعمة فإن خطواته تأتي بطيئة“.

بدوره، يرى الأستاذ في الجامعة الأمريكية في السليمانية عقيل عباس أن ”الحكومة الحالية هي ربما أضعف الحكومات من الناحية السياسية، بسبب عدم امتلاكها قاعدة حزبية أو كتلة برلمانية، ولكنها استطاعت أن تمس ملفات لم تتمكن الحكومات السابقة من فتحها مثل ملفات الفساد، وتفكيك أجزاء من الدولة العميقة، إلا أنها لم تتمكن من حصر السلاح بيد الدولة، ويبدو أن هذا الملف رُحل إلى الحكومات المقبلة“.

وقال عباس لـ“إرم نيوز“، إن ”الحكومة كان عليها بذل جهد أكبر في حماية المتظاهرين والنشطاء، والصعوبة في ذلك تكمن أن بعض المتهمين هم الفصائل المسلحة، إذ إن تعقب المتورطين بعمليات قتل يعني وضع الحكومة في مواجهة مع الأحزاب السياسية وتلك الفصائل“.

وأكد أن ”أداء الحكومة في الجوانب السياسية والمؤسساتية ومكافحة الفساد وتحسين العلاقات الخارجية كان أفضل من أدائها في ملف حصر السلاح بيد الدولة“.