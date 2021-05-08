العراق ينفي وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة "بلد" الجوية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، عدم وجود قوات قتالية، في قاعدة بلد الجوية.

وتتعرض القاعدة الجوية العراقية، التي تضم طائرات ”إف 16″، إلى قصف متكرر، بصواريخ الكاتيوشا، كان آخرها، القصف الذي تعرضت له نهاية الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وقال الأعرجي، الذي زار القاعدة، إن ”الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق، بل هناك شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات“.

وأضاف أن ”تلك الشركات موجودة وفق عقود رسمية مع العراق“، لافتا إلى أهمية ”دعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة داعش الإرهابي، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا“.

والتقى الأعرجي وفقا للبيان ”الشركات الأجنبية العاملة في قاعدة بلد الجوية، وأكد أن هذه الشركات تقدم الخدمة للجانب العراقي، وهي تعمل وفق عقود رسمية عراقية“.

وتتعرض القواعد العسكرية العراقية، إلى قصف مستمر، من قبل ميليشيات مسلحة، يُعتقد أنها كتائب حزب الله، فيما تجري الحكومة العراقية تحقيقات مكثفة حول ذلك.

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار إلى هجوم بطائرات مفخخة، صباح اليوم، دون سقوط ضحايا، في هجوم هو الثاني من نوعه بالطائرات المفخخة خلال أقل من شهر.