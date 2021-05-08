قصف صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأنبار العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، فجر يوم السبت، أن قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار، غرب البلاد تعرضت، إلى قصف بصواريخ نوع كاتيوشا.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”قاعدة عين الأسد، التي تضم عددًا من القوات الأمريكية ومستشارين لقوات التحالف الدولي، تعرضت، قبل قليل الى قصف بنحو صاروخين نوع كاتيوشا“.

وبين أن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية وفق التقارير الأمنية الأولية.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.