أبوالغيط يُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، من اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف.

وحذر أبو الغيط من مغبة إشعال الموقف، مؤكدا أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ”اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت، بما ينطوي عليه من قدسية للمسلمين، يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين“، كما يعكس ”استهتارا مرفوضا بمشاعر المسلمين“، وحقهم في إقامة شعائرهم في الأقصى في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.

وحمل الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير وغير المسؤول، مؤكدا أن هذه الحكومة صارت أسيرة بالكامل للمستوطنين وأجندتهم المتطرفة، وأنها تتبنى هذه الأجندة وتنفذها بصورة كاملة.

وكان قد أصيب 163 فلسطينيا على الأقل، مساء الجمعة، إثر اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وإطلاق قنابل الصوت على المصلين المعتكفين داخل الحرم القدسي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ”163 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود“، مبينا أن ”معظم الإصابات كانت بالعين والوجه“.

واندلعت مواجهات أخرى في حي الشيخ جراح، حيث قمعت قوات من الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع المقدسيين، وألقت المياه العادمة باتجاههم لتفريقهم.