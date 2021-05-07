فصائل فلسطينية في غزة تتوعد إسرائيل بالرد بعد اقتحام الأقصى

توعدت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، بالرد بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وإصابة العشرات من المقدسيين.

وهددت حركة ”حماس“، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على الانترنت، إسرائيل بدفع الثمن، قائلة: إن ”الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه وتعديه السافر على حق المسلمين في الصلاة في مسجدهم“.

وأضافت الحركة أن ”ما تقوم به إسرائيل بالاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه، هو حرب ضد حرية التعبد، وحرب تمارسها إسرائيل لطرد السكان في الشيخ جراح من بيوتهم“.

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في كلمة له إن ”أي معركة يفتحها الاحتلال في القدس لا يمكن أن ينتصر بها، ونقول لنتنياهو لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها“.

وفي ذات السياق، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه ”لا يمكن السكوت على ما يحدث في القدس“.

وأضاف النخالة، في تصريح مقتضب له، أن ”على العدو توقع الرد عليه بكل لحظة“.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى، واندلاع مواجهات عنيفة في عدة أحياء في القدس.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه تعامل مع أكثر من 53 إصابة، معظمها في منطقة العين والوجه، مبينا أن 23 إصابة تم نقلها للمستشفيات المختلفة في القدس.