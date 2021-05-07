عباس يوجه كلمة للفلسطينيين ويطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة (فيديو)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، وذلك على خلفية اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى، وقرارات تهجير أهالي حي الشيخ جراح.

وقال ”عباس“ خلال مداخلة هاتفية لتلفزيون فلسطين الرسمي:“نطالب بحماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وأعطيت تعليماتي لسفيرنا في الأمم المتحدة رياض منصور بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة“.

وأضاف عباس:“أحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس، وما يترتب على ذلك من تداعيات، ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته كاملة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا“.

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وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين.

وأدى ذلك، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة 53 مواطنًا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، نقل 23 منهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى اعتقال آخرين.