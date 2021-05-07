أخبار

عباس يوجه كلمة للفلسطينيين ويطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة (فيديو)
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 20:25 GMT

عباس يوجه كلمة للفلسطينيين ويطالب مجلس الأمن بجلسة طارئة (فيديو)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، وذلك على خلفية اقتحام الاحتلال للمسجد

+A -A
المصدر: رام الله – إرم نيوز

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، وذلك على خلفية اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى، وقرارات تهجير أهالي حي الشيخ جراح.

وقال ”عباس“ خلال مداخلة هاتفية لتلفزيون فلسطين الرسمي:“نطالب بحماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وأعطيت تعليماتي لسفيرنا في الأمم المتحدة رياض منصور بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة“.

وأضاف عباس:“أحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عما يجري في القدس، وما يترتب على ذلك من تداعيات، ونطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته كاملة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا“.

https://www.facebook.com/100004559626345/videos/1778513715643932

 

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين.

وأدى ذلك، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة 53 مواطنًا تركزت إصاباتهم في الرأس والعيون، نقل 23 منهم إلى المستشفى، بالإضافة إلى اعتقال آخرين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play