إصابات في صفوف الفلسطينيين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وإطلاق قنابل الصوت على المصلين المعتكفين داخل الحرم القدسي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع عدد من الإصابات بين المصلين الذين تواجدوا في المسجد الأقصى، دون تحديد عددها.

في ذات السياق، أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية باب العامود في الأقصى، ومنعت دخول وخروج المصلين منه.

وأكدت القناة ”13“ العبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بـ4 كتائب قتالية من لواءي ”غولاني“ و“كفير“ للضفة الغربية، في ظل التوتر الكبير الذي تشهده عدة نقاط.

واندلعت مواجهات أخرى في حي الشيخ جراح، حيث قمعت قوات من الشرطة الإسرائيلية مسيرة تضامنية مع المقدسيين، وألقت المياه العادمة باتجاههم لتفريقهم.

وأدى حوالي 70 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في ساحات المسجد الأقصى، وسط دعوات عديدة للرباط وعدم مغادرته لقطع الطريق على اقتحامات المستوطنين، الإثنين المقبل.