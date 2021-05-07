ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يستنكر بيان السفارات الخمس

قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجمعة بأن ما ورد في بيان سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا المشترك، بشأن ضرورة احترام موعد الانتخابات، وعدم عرقلتها عبر تغيير بعض المؤسسات ذات الصلة، هو تدخل مرفوض في الشأن الليبي.

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واستغرب المجلس في بيانه، الذي نشر على صفحة مكتبه الإعلامي في فيسبوك، من البيان الصادر عن السفارات الخمس، خصوصا الجزئية التي تقول إن ”الوقت الحالي غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالتجهيز للانتخابات“ في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس إن هذا يعد تدخلًا في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يشدد فيه المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس دستورية متينة، فهو يؤكد في ذات الوقت أيضًا على أن استقلالية القرار الليبي أمر لا نقبل المساس به.

وطالب مجلس الدولة في آخر بيانه سفراء الدول الأجنبية بعدم تجاوز مهام عملهم، التي حددتها الأعراف الدبلوماسية، ومراعاة قوانين الدولة المستضيفة لهم والالتزام بها، وعدم القفز عليها تحت أي ذريعة كانت.

وكانت السفارات الخمس أصدرت بيانا قالت فيه: ”تذكر سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021“.

وتابع البيان الخماسي: ”بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، وتعتقد السفارات المذكورة أعلاه، أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساس في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570“.