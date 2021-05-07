بسبب مشاهد "طائفية".. مسلسل عن الحشد الشعبي يثير جدلا في العراق

أثار مسلسل ”بروانة“ الذي يعرض على عدة قنوات عراقية، غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بسبب ما تضمنه مشاهد، اعتُبرت غير واقعية ومثيرة للنعرات الطائفية.

والمسلسل من إنتاج فريق ”أبعاد“ الإعلامي التابع للحشد الشعبي، ويجسد قصة أحد عناصر المليشيات، خلال المعارك ضد تنظيم داعش.

وتضمّن المسلسل عدة مشاهد عن طبيعة الحرب التي دارت ضد التنظيم، كما حمل اتهاما لمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، بأنها: ”تأوي هؤلاء الإرهابيين وتساندهم“.

وتطرّق المسلسل في أحد المشاهد إلى ”حادثة سبايكر“ التي راح ضحيتها نحو 1700 طالب في القوة الجوية، على يد عناصر التنظيم، حيث اتهم المتحاورون مدينة تكريت، بالتواطؤ وعدم الدفاع عنهم.

وتحمل ”مجزرة“ سبايكر اسم قاعدة عسكرية قرب مدينة تكريت، على بعد 160 كم شمال بغداد، حيث أقدم مسلحون من داعش على خطف مجندين، في يونيو 2014، قبل إعدامهم.

وقال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة: ”ظهر في أحد مشاهد مسلسل بروانة، اتهامات واضحة لأبناء تكريت، بتأييد مجزرة سبايكر والتطبيل لمنفذيها، وتم التغاضي عن حماية وإيواء أكثر من 2000 شخص، وكذلك أكثر من 800 طالبة من جامعة تكريت، في بداية سقوط المدينة بيد داعش، تم إخفاؤهنّ مع العوائل، حتى وصلن إلى محافظاتهنّ، وجميعهن من الشيعة“.

وأضاف النائب العراقي في تصريح صحفي: ”أبناء تكريت أول من آوى ودافع عن ضحايا مجزرة سبايكر.. استهداف تكريت مدفوع الثمن، وتقف وراءه أجندات ومصالح سياسية وانتخابية على حساب وحدة الدم والدين، بين أبناء الشعب العراقي“.

بدوره، رد فريق ”أبعاد“ الإعلامي على النائب جاسم الجبارة، في بيان أشار إلى أن المسلسل: ”أظهر جوانب إيجابية أخرى“.

وجاء في البيان: ”من المؤسف أن تستغل 25 ثانية من مسلسل وطني، لتجعل منها دعاية انتخابية بأسلوب طائفي، ومن المؤسف أن تهاجم بدون أن تشاهد الحلقـة الخامسة من المسلسل بشكل كامل، وتفهم أنها كانت مخصصة لتمجيد أختك وبنت عشيرتك، الشهيدة أمية الجبارة“.