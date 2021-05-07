حماس تدعو الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بغزة لإعلان "النفير العام"

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة، إلى إعلان ”النفير العام“ في صفوفها، بعد تواصل التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، والمسجد الأقصى.

ووجّهت حماس في بيان صحفي نشرته عبر موقعها على الإنترنت، دعوة للفصائل العسكرية في قطاع غزة، ”بإعلان النفير العام فيما تبقى من أيام شهر رمضان، وإن على الاحتلال الإدراك بأن المقاومة بكل مقدراتها تقف درعًا صلبًا في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى“، وفق قول البيان.

وأشارت حماس، إلى أن المعركة مع إسرائيل ما زالت دائرة في حي الشيخ جراح، ومنطقة باب العامود، وساحات المسجد الأقصى.

وأكدت، أن: ”المنظمات الصهيونية تدعو في تحدٍ سافر لأكبر حشد لها، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق الثامن والعشرين من شهر رمضان، لاقتحام المسجد الأقصى“.

ويسيطر التصعيد منذ أيام على مدينة القدس المحتلة، وعدد من أحيائها، حيث يواصل المستوطنون استفزازتهم تجاه المقدسيين، مما أدى إلى مواجهات واعتقالات عديدة خلال الأيام الماضية.

وكشف الإعلام الإسرائيلي عن دعوات استيطانية كبيرة لاقتحام المسجد الأقصى، وباب العامود يوم الإثنين المقبل، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيّون، ويمكن أن يشعل المنطقة من جديد.

ودفعت إسرائيل منذ ساعات اليوم، بالمئات من عناصرها إلى أحياء ومحيط القدس الشرقية، خشية من التصعيد واندلاع مواجهات، بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.