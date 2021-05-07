مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قتل فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي، عند مدخل حاجز عسكري بالقرب من البؤرة الاستيطانية ”سالم“، الواقعة بالقرب من جنين في شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة.

وحسب موقع (واللا) الإخباري العبري، وقع الحادث عندما فتح ثلاثة فلسطينيين النار على مدخل نقطة تفتيش، وأصيبوا بالرصاص. حيث اقترب الثلاثة من مدخل البؤرة الاستيطانية ”سالم“ مسلحين ببندقية ”كارلو“، وبدؤوا بإطلاق النار، محاولين اقتحامها.

وأضاف الموقع، أنه ورداً على ذلك، أطلق أحد عناصر دورية حرس الحدود الإسرائيلي النار عليهم؛ ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث، لتهرع على الفور قوات عسكرية كبيرة إلى المكان، حيث يجري التحقيق في الحادث حاليا.