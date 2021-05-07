مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قتل فلسطينيان وأصيب ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي، عند مدخل حاجز عسكري بالقرب من البؤرة الاستيطانية ”سالم“، الواقعة بالقرب من جنين في شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة.
وحسب موقع (واللا) الإخباري العبري، وقع الحادث عندما فتح ثلاثة فلسطينيين النار على مدخل نقطة تفتيش، وأصيبوا بالرصاص. حيث اقترب الثلاثة من مدخل البؤرة الاستيطانية ”سالم“ مسلحين ببندقية ”كارلو“، وبدؤوا بإطلاق النار، محاولين اقتحامها.
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز سالم شمالي مدينة #جنين #إرم_نيوز #فلسطين #الضفة_الغربية pic.twitter.com/jgqZSaARCz
— إرم نيوز (@EremNews) May 7, 2021
وأضاف الموقع، أنه ورداً على ذلك، أطلق أحد عناصر دورية حرس الحدود الإسرائيلي النار عليهم؛ ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث، لتهرع على الفور قوات عسكرية كبيرة إلى المكان، حيث يجري التحقيق في الحادث حاليا.
وجاءت هذه الحادثة بعد أيام من قيام فلسطيني بإطلاق النار على حاجز زعترة الإسرائيلي قرب محافظة نابلس بالضفة الغربية؛ ما أدى لمقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.
في غضون ذلك، انتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في القدس الشرقية، وأزقة البلدة القديمة، بالتزامن مع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى؛ خشية من وقوع اشتباكات على خلفية الاضطرابات في حي الشيخ جراح، في الأيام الأخيرة.
كما رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في الضفة الغربية؛ تحسبا لتصعيد عسكري بالتزامن مع توتر في منطقة حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتهديدات فصائل فلسطينية بالتصعيد ضد إسرائيل؛ بسبب استمرار هذه الاعتداءات.