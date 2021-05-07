تقرير: مليشيات إيران في العراق تؤسس لـ"نظام جديد" للسيطرة على منطقة استراتيجية

نشر مركز أبحاث ”Newlines Institute“ تقريرا استخباراتيا تحت عنوان ”دولة المليشيات الناشئة في العراق“ يكشف لأول مرة تفاصيل مكثفة حول كيفية قيام المليشيات العراقية المرتبطة بإيران بإنشاء ”نظام جديد“ للسيطرة على منطقة استراتيجية في البلاد تربط العراق وسوريا.

وقال تقرير المركز الأمريكي، الصادر عن عدد شهر مايو، إن ”المليشيات المرتبطة بإيران، تستغل الفراغ الناجم عن انهيار خلافة داعش للبدء في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق“.

وأضاف أن ”اختراق المليشيات لقوات الشرطة والأمن، سمح للمليشيات بالسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين، والتجارة، والوظائف، وغير ذلك من جوانب الحياة الخاصة“.

وأشار إلى أن ”بعض الفصائل تهدد الصحفيين وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، حتى أنهم ينقلون العشرات من السكان من القرى إلى مواقع مجهولة“.

وتابع أن ”المليشيات استخدمت التهديدات وأعمال العنف لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها مسؤولين عن بعض الكليات، كما أنشأوا مدارس لا تتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية“.

التلاعب بملكية الأراضي

وبعد تحرير الموصل وبقية محافظة نينوى المحاذية للحدود مع سوريا، من قبضة داعش، بدأت تلك المليشيات بالتلاعب بملكية الأراضي، حيث توزعت الأراضي الزراعية في منطقة سهل نينوى على المليشيات.

وبعد أن استعادت قوات الأمن القرى الواقعة على مشارف الموصل ذات الأغلبية المسيحية، استولت المليشيات على أراضي برطلة والحمدانية ومناطق أخرى، مما منع العديد من المسيحيين من العودة.

وتحدث التقرير عن أن الميليشيات ”سيطرت على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل كان يسيطر عليها داعش سابقا، وتسرق حوالي 100 شاحنة صهريج نفط خام يوميا“.

واتهم التقرير الأمريكي، المليشيات، بجني مئات الآلاف من الدولارات، عن طريق الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن ”تلك المليشيات تفرض أموال حماية تتراوح بين 1000 و3000 دولار شهريا على المطاعم الكبيرة، ويتعرض المالكون الذين يفشلون في الدفع لتفجير مطاعمهم“.

تمدد سياسي

وعن التمدد السياسي لتلك المليشيات، اتهم التقرير بعض السياسيين المحليين بالتعاون مع بعض المليشيات بدافع مصالحهم الخاصة لمغازلة قوات الحشد الشعبي للحصول على الدعم السياسي والمالي.

وذكر التقرير أن ”هناك احتكاكات بين المليشيات الموالية لإيران والموالية للأضرحة العراقية، وبين المليشيات الشيعية والمليشيات السنية والعشائرية، الذين يتلقون مناصب سلطة أقل وأسلحة ومعدات أقل فاعلية من نظرائهم الشيعة“.

وتحدث التقرير عن حملة مكافحة تنظيم داعش، التي رأى أنها ”خلقت سياقا للصراع والاضطراب مستقبلاً سيكون له عواقب إقليمية وسيخلق تعقيدات للولايات المتحدة“.

ونوه التقرير إلى أن ”طهران تمكنت من نشر وكلائها السياسيين إلى حد كبير بين عناصر المجتمع ذي الأغلبية الشيعية في العراق، وعملت على تنمية الميليشيات الشيعية كأداة رئيسية يمكن من خلالها تحويل دولة كانت تمثل تهديدا إلى دولة ضعيفة وخاضعة لرغباتها“.

ولم تكن المليشيات الشيعية العراقية المتحالفة مع إيران ظاهرة كقوة رئيسية إلا بعد خروج الجيش الأمريكي من البلاد بفترة طويلة في عام 2011، وبعد أن تمكن داعش من إقامة ”خلافته“ في عام 2014.

وختم المركز الأمريكي تقريره بالإشارة إلى أنه ”بحلول عام 2017، ونتيجة للمشاركة المكثفة في تحرير المناطق التي سيطر عليها داعش، ظهر تحالف المليشيات الشيعية كمركز قوة ينافس بغداد.. ولم يقتصر الأمر على قيام هذه الميليشيات بطريقة غير مسبوقة بالسيطرة على المناطق ذات الأغلبية السنية في البلاد، ولكنها شكلت أيضا تحديا كبيرا لسلطة الدولة العراقية“.