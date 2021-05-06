الشرطة تستدعي الرئيس الموريتاني السابق بعد شكوى تقدم بها برلمانيون ضده

استدعت الشرطة القضائية، اليوم الخميس، الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها على خلفية شكوى ضده تقدم بها عدد من النواب في البرلمان الموريتاني.

وبحسب ما أكدت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، فإن موكلها مثل أمام الشرطة القضائية للاستماع له في إطار الشكوى المذكورة.

وكانت مجموعة من النواب قدمت الأسبوع الماضي، شكوى إلى النيابة العامة، ضد ولد عبد العزيز، اتهموه فيها بالقذف والتشهير بحقهم، خلال مقابلة له مع إحدى الصحف الأفريقية.

واتهم الرئيس السابق خلال مقابلة له مع مجلة ”جون آفريك“، البرلمانيين بتلقي مبلغ 300 مليون أوقية كرشوة للموافقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، التي كلفت بالتحقيق في شبهات فساد شابت عدة ملفات خلال حكم الرئيس السابق، وهو التحقيق الذي تمت إحالته للجهات القضائية التي وجهت للرئيس السابق و13 من أركان حكمه تهما تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.