"أبو الغيط": تهجير سكان حي "الشيخ جراح" بالقدس جريمة مكتملة الأركان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان.

وطالب ”أبو الغيط“ في بيان له، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُرسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وأشار مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إلى أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنها نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.

ونقل المصدر عن ”أبو الغيط“ قوله، إن الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وإن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، وخاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته.

ووصف السياسات التي تُمارسها سلطات الاحتلال بغير المسؤولة، وبأنها تعكس صراعات داخلية ومصالح حزبية ضيقة.

وشدد أبو الغيط على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.