الأردن.. جعفر حسان مديراً جديداً لمكتب الملك عبدالله الثاني وقبول استقالة 3 مستشارين بالديوان الملكي

قالت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، اليوم الخميس، إن عاهل المملكة الملك عبدالله الثاني أصدر أمراً بتعيين جعفر حسان مديراً جديداً لمكتبه.

وبحسب الوكالة، قبل العاهل الأردني استقالة 3 مستشارين له في الديوان الملكي الأردني، وهم كمال قاسم الناصر، وزينة زيد طوقان مستشارة الشؤون الاقتصادية، وهيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار الملك للسياسات، اعتبارا من 6 مايو 2021.

يشار إلى أن جعفر حسان سياسي ووزير سابق، عمل في عدة مناصب شملت وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، وشغل منصب مدير مكتب الملك عبدالله الثاني بين 2014 إلى 2018 وكان نائبا لرئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018. و عمل مؤخرا رئيسا لمعهد السياسة والمجتمع في عمان.

يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت مؤخرا لحادثة غير مسبوقة تمثلت في مخطط تآمري لزعزعة الاستقرار والذي عرف باسم ”قضية الفتنة“. وأكدت السلطات أن ”المؤامرة“ التي تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، تم وأدها في مهدها.