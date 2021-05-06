تقرير: هشاشة الدولة تدفع اللبنانيين لاقتناء السلاح للدفاع عن النفس والممتلكات

كشف تقرير نشرته صحيفة ”لوريون لوجور“ اللبنانية الناطقة بالفرنسية، أنّ تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وضعف دور الدولة وتصاعد الخوف لدى اللبنانيين، أمور تدفعهم إلى تسليح أنفسهم، مشيرا إلى أنّ السلاح بات موزعا على ثلث المنازل في لبنان.

ونقل التقرير شهادات لمواطنين لبنانيين عن الأسباب التي تدفعهم إلى التسلح، إذ يقول تشارلز (اسم مستعار) وهو في الأربعينات من عمره، عامل مكتب ويقيم في ضواحي بيروت: ”لدي أطفال وأنا خائف عليهم، في الحي الذي أعيش فيه نسمع باستمرار قصصًا عن سرقات سيارات وحقائب يد“.

وأضاف أن ”الخوف حاصره وأخذ زمام المبادرة قبل بضعة أشهر واقتنى سلاحا عيار 9 ملم بلغت كلفته 1000 دولار في السوق السوداء، لأن الرجل غير مرخص له بحمل سلاح“.

ويؤكد التقرير أنّ قضية تشارلز ليست استثناء، حيث تُروى قصص نساء ورجال لبنانيين يفكرون جدّيّا في شراء سلاح للمرة الأولى أو اتخذوا إجراءات بالفعل، إذ أدت الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع حاد في معدل الجريمة.

ووفق التقرير، فإنّه بين نهاية عام 2019 ونهاية عام 2020 زادت ظاهرة سرقة السيارات بنسبة 112.8%، والقتل بنسبة 83%، والسرقات التي يرافقها عنف بنسبة 57%، والسرقات بنسبة 150%، على الرغم من الوضع الوبائي الذي أجبر السكان رسميّا على الأقل على البقاء محبوسين لجزء كبير من العام.

ويقول لوران (اسم مستعار)، وهو في الثلاثينات من عمره، ويعمل وسيطا في البورصة في السوق الموازية: ”الدولة غائبة ولا تستطيع حمايتنا، لذا فالأمر متروك لنا للقيام بذلك، عندما تمشي في الشارع في المساء فأنت لا تعرف ما قد تصادفه“.

من جهته، قال موريس (اسم مستعار) وهو رجل ميليشيا سابق: ”أنا لا أتخلى عن سلاحي أبدا، هناك من يشتري أسلحة للسرقة والكسر، وهناك من يفعل ذلك مقابل الحماية“.

وأضاف ”أقود سيارتي حول منزلي للتأكد من عدم اقتحام أحد حتى أنني قمت بتركيب باب حديدي“.

وتوضح منى شرباتي، المحللة النفسية والمحاضرة في جامعة القديس يوسف هذه الظاهرة، قائلة: ”أصبح لدى الجميع الآن شعور جديد بأنه يمكن مهاجمتهم في كل زاوية شارع، والشعور بعدم الأمان أصبح مألوفًا لدى الغالبية“.

وبحسب التقرير، يعيش أكثر من نصف السكان في لبنان تحت خط الفقر، ويمكن أن يزداد الوضع تعقيدًا مع الإعلان عن رفع الدعم.

وتعلق منى شرباتي قائلة: بأنّ ”تسليح نفسك هو أولًا لضمان أمنك، عندما ينكسر النظام السياسي خاصة وأن الأموال لم تعد في البنوك وأصبحت في المنازل“، مشيرة إلى أنه مع انهيار النظام المصرفي، يحتفظ الكثير من اللبنانيين بآخر مدخراتهم في الداخل.

بدوره، قال وسام الذي يعمل في مجال الاتصالات: ”لم أعتقد أبدًا أنني سأضطر إلى شراء بندقية، لكن كان عليّ أن أفعل ذلك في ضوء المبالغ التي يجب أن أحتفظ بها في المنزل“.

ونقل التقرير عن المختص بعلم الاجتماع، ملحم شاول قوله إنّ ”هذه الظاهرة ليست جديدة، فمنذ قرن يتسلح المجتمع اللبناني كرد فعل على ضعف الدولة، وردّا على التدخل الأجنبي، وهكذا تطورت فكرة الدفاع عن النفس أو المقاومة الضرورية ضد الغازي“.

ويؤكد التقرير أنّه ”لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن هذه الظاهرة قد ازدادت أخيرًا، إذ إنّ 31.5% من الأسر اللبنانية لديها سلاح صيد أو سلاح عسكري بحسب دراسة أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهي نسبة عالية جدّا، إذ يمثل لبنان ثاني دولة عربية بعد اليمن الذي تصل النسبة فيه إلى 52%“.

وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته: ”ليست لدينا إحصاءات حديثة للتأكد من وجود تجاه بطريقة أو بأخرى“، ويشير التقرير إلى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، ارتفعت أسعار البنادق والمسدسات، ما يضع اللبنانيين الراغبين في التسلح لحماية أنفسهم في مأزق أيضا.